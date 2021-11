Ook Wall Street hard onderuit door zorgen nieuwe coronavariant

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse verliezen geopend voor een halve handelsdag, in navolging van de stevige minnen in Europa door de zorgen over de nieuwe coronavariant uit zuidelijk Afrika. Net als in Europa stonden vooral bedrijven in de reis- en toerismesector op Wall Street zwaar onder druk. Ook in bankensector gingen de koersen hard omlaag, net als die van oliebedrijven door de scherp gedaalde olieprijzen.