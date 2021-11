Gelders scholenproject tegen huiselijk geweld stopt om privacy

Zes gemeenten in de Gelderse Vallei stoppen met ingang van woensdag „noodgedwongen” met het project Handle with Care. Scholen kregen via dit project van de politie een seintje als er bij een leerling thuis sprake was geweest van huiselijk geweld, zodat ze rekening met het kind konden houden. Maar er is geen goede juridische basis gevonden om op deze manier de privacy van betrokkenen te schenden, melden de gemeenten. Het project liep sinds 2018 en er zijn 92 signalen doorgegeven aan scholen.