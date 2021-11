Koning vraagt 4,2 miljoen subsidie tot 2028 voor Kroondomein

Het Kroondomein heeft vrijdag een subsidieaanvraag van ongeveer 700.000 euro per jaar ingediend voor het beheer van een deel van het landgoed tot 2028. Tot nu toe kreeg koning Willem-Alexander natuursubsidie voor het hele gebied op de Veluwe, maar dat mag niet meer omdat een deel van de bossen niet altijd open is voor publiek. Er is 4,2 miljoen euro subsidie voor zes jaar aangevraagd voor het deel van het Kroondomein dat altijd geopend is.