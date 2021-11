De Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala blijft voorlopig in de cel, heeft een rechtbank in Istanbul vrijdag bepaald. Westerse landen waaronder Nederland ijveren al langere tijd voor zijn vrijlating. De 64-jarige criticus van president Erdogan zit inmiddels ruim vier jaar in voorarrest. Hij blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende hoorzitting op 17 januari.