Een 56-jarige man uit Geldrop die in 2019 is veroordeeld tot acht jaar cel voor grootschalige handel in harddrugs, is op 4 november aangehouden in Panama. Vrijdag is hij overgebracht naar Nederland en in de cel gezet. De rechtbank had de man medio 2019 op vrije voeten gesteld, in afwachting van zijn proces, onder de voorwaarde dat hij zich zou melden. De man vluchtte echter naar het buitenland.