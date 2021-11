De speciaal voor coronazorg ingerichte traumahelikopter Lifeliner 5 is vrijdag rond de middag vanuit het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen met een coronapatiënt vertrokken naar Duitsland. De patiënt lag op de intensive care in Heerlen en wordt naar een ziekenhuis in Münster gevlogen, meldt een woordvoerder van Zuyderland.