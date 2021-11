KLM houdt de ontwikkelingen rond de nieuwe variant van het coronavirus in Zuid-Afrika in de gaten. De luchtvaartmaatschappij voert meerdere vluchten per week uit op het land. De Europese Commissie stelt inmiddels al voor alle vluchten tussen Zuid-Afrika en de Europese Unie te staken. Het Verenigd Koninkrijk stelde zo’n verbod al in.