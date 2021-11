Chinese taxidienst Didi moet mogelijk beursnotering in VS opgeven

De Chinese taxidienst Didi Global moet zijn beursnotering in de Verenigde Staten mogelijk schrappen. Chinese toezichthouders hebben aan het bestuur van het bedrijf gevraagd daarvoor plannen te maken, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Het verzoek is volgens kenners ongekend, vrij kort na de beursgang van Didi in juni aan de New York Stock Exchange. Het is ook een signaal dat China verdere stappen zet om meer controle te krijgen op grote techbedrijven, die in de ogen van Beijing veel te veel macht hebben gekregen.