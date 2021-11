Nikkei hard onderuit door zorgen over nieuwe coronavariant

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag hard onderuit. Beleggers schrokken van de nieuwe coronamutatie die in Zuid-Afrika rondwaart en die in veel opzichten afwijkt van de huidige heersende Delta-variant. Vooral de bedrijven in de luchtvaartsector en reisbranche stonden onder druk door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen om de verspreiding van de mutatie tegen te gaan. De Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd, steeg in waarde.