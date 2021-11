Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hoopt eind volgende week advies te krijgen over de vraag of het wenselijk is om ook kinderen tussen de 5 en 12 jaar te vaccineren tegen het coronavirus. Een woordvoerder van de Gezondheidsraad laat weten dat de raad „die hoop deelt”. Hij zegt er wel bij dat het uiteindelijk aan de commissie van deskundigen is die het advies opstelt.