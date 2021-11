Een beroepscommissie van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft Ahmad al-Faqi al-Mahdi strafvermindering gegeven van twee jaar. Deze Malinese jihadist werd in 2016 veroordeeld tot negen jaar cel wegens het vernielen van cultureel erfgoed in Timboektoe. De ICC-rechter achtte hem schuldig aan de verwoesting van praalgraven en een moskee in 2012. Dat delict wordt als een oorlogsmisdaad beschouwd.