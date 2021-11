In de Europese Unie zijn vorig jaar 122 mensen omgekomen door luchtvaartgerelateerde ongelukken, zoals met vliegtuigen, zweefvliegtuigen en luchtballonnen. Dat zijn er minder dan in 2019 toen 176 mensen op EU-grondgebied omkwamen door luchtvaartongevallen, aldus cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat dat alleen naar in de EU geregistreerde luchtvaartuigen keek.