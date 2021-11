Amsterdam wil door met gerichte wapencontroles in de stad. Gezien de beperkte omvang van de proef hiermee afgelopen september valt volgens de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) nog niet te zeggen of ze ook echt effect hebben op het wapenbezit in de hoofdstad. Daarom moeten de controles komend jaar nog gerichter worden ingezet, schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.