De politie heeft een man aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van een vrouw die woensdagmiddag dood werd gevonden in het buitengebied langs de Ringbaan Zuid in Weert. De 37-jarige Weertenaar meldde zichzelf vlak na de vondst van het stoffelijk overschot bij de politie in Weert. Wat de man vertelde was voor agenten aanleiding hem achter slot en grendel te zetten.