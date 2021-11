Zijn eigen verklaringen en de indrukwekkende reeks aanvullende getuigenverhoren in het hoger beroep van zijn strafzaak ten spijt: het OM is er nog altijd ten volle van overtuigd dat Willem Holleeder tussen 2002 en half 2006 (mede) opdracht heeft gegeven voor meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Dat werd donderdagochtend bevestigd tijdens de tweede dag van het slotbetoog van justitie in de beroepszaak.