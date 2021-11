In Purmerend is bij de gemeenteraadsverkiezingen de Stadspartij-Beemster Polder Partij als grootste uit de bus gekomen. De lokale fusiepartij kreeg volgens de voorlopige uitslag de meeste stemmen. De PvdA werd tweede, gevolgd door de VVD. De verkiezingen waren nodig omdat de gemeente Beemster zich vanaf 1 januari 2022 bij Purmerend voegt. Het opkomstpercentage was 32,4 procent.