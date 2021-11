Een deel van de asielzoekers in de centrale opvanglocatie in Ter Apel kan voor noodopvang terecht in de Expo Hal in Assen. De gemeente Assen geeft daarvoor toestemming voor drie weken. Als de nood hoog blijft, mag het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de locatie tot uiterlijk 31 maart volgend jaar gebruiken.