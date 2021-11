Landen die op de klimaattop in Glasgow hebben toegezegd snel te stoppen met financiële steun voor fossiele-brandstofprojecten in andere landen, worstelen nog met de uitvoering van die belofte. Op een onlineconferentie over vergroening van de exportsteun, die Nederland had georganiseerd, werd woensdag nog niet echt duidelijk hoe landen precies invulling gaan geven aan de afspraken. Milieuorganisaties vinden dat een gemiste kans.