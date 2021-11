Deze week overleg over lot tijdelijke krachten coronalocaties GGD

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft opnieuw aan de bel getrokken bij het ministerie van Volksgezondheid over medewerkers op coronatest- of priklocaties met tijdelijke contracten, die na drie verlengingen moeten worden ontslagen. De GGD noemt het „jammer als dit de reden is om medewerkers met ruime ervaring en kennis te moeten laten gaan”. Deze week was er overleg over de kwestie tussen de GGD’en en het ministerie van VWS. Om hoeveel medewerkers gaat is niet meteen duidelijk.