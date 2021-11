Brussel komt donderdag met nieuwe aanbeveling over coronapas

De Europese Commissie legt donderdag een nieuwe aanbeveling op tafel over het gebruik van de Europese coronapas bij reizen in de Europese Unie. Het dagelijks EU-bestuur reageert daarmee op verwarring over de geldigheid van de QR-code in de CoronaCheck-app. Steeds meer lidstaten geven hun inwoners een booster en beschouwen een vaccinatiebewijs zonder herhalingsprik als onvolledig. Bovendien adviseert ECDC, het Europese RIVM, sinds woensdag om alle volwassenen een boosterprik te geven, met prioriteit voor 40-plussers.