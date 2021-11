Winkeliersvereniging INretail: paniek is slechte raadgever

Winkeliersvereniging INretail roept het demissionaire kabinet op bij de coronapersconferentie van vrijdag „intelligente besluiten aan te kondigen die echt helpen om besmettingsbronnen aan te pakken”. „Paniek is wat dat betreft een heel slechte raadgever. Er is rust nodig voor verstandige beslissingen en het is belangrijk dat maatregelen steun krijgen van de hele samenleving. Het coronabeleid moet intelligent, effectief en werkbaar zijn voor iedereen”, aldus een verklaring van INretail.