Net gekozen eerste vrouwelijke premier Zweden treedt alweer af

Magdalena Andersson is afgetreden op de dag dat ze was gekozen tot eerste vrouwelijke premier van Zweden. De Groenen trokken hun steun in voor de moeizaam tot stand gekomen regeringscoalitie, waarop Andersson haar aftreden aankondigde. Volgens haar is de vorming van een nieuwe regering nu in handen van de parlementsvoorzitter. De sociaaldemocrate heeft de hoop uitgesproken toch een nieuwe regering te kunnen leiden, zonder coalitiegenoten.