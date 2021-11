De vakbond voor gevangenispersoneel wil zo snel mogelijk in gesprek met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onder meer over de hoge werkdruk en de incidenten en de onveilige situaties in de inrichtingen vanwege gebrek aan ervaren personeel. Gebeurt dat niet, dan worden stakingen door het personeel niet uitgesloten, waarschuwt de afdeling Justitie van vakbond FNV.