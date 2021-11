Coronavaccins verminderen de kans op een besmetting met de nu dominante Delta-variant met ongeveer 40 procent. Vaccins zorgen voor een vals gevoel van veiligheid, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het risico op ernstige ziekte of overlijden is fors lager, maar je riskeert nog steeds een besmetting of het besmetten van anderen.