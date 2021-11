Extra boa’s, publieksbegeleiders en spreiding rond Black Friday

De grote steden treffen maatregelen om de verwachte drukte rond Black Friday en de verplichte 1,5 meter afstand wegens corona in goede banen te leiden. Zo worden in Rotterdam op vrijdag en zaterdag extra boa’s ingezet en werkt Utrecht op die dagen met zogenoemde publieksbegeleiders op drukke plekken. Verder proberen ondernemers in de steden het prijzencircus wat te spreiden, zodat ook het publiek meer momenten heeft de winkels te bezoeken.