Relschopper huilend op snelrechtzitting: het was stommiteit

Huilend en snikkend betuigde de 29-jarige Terrence van den B. uit Rotterdam spijt tijdens de eerste supersnelrechtzitting over de rellen van afgelopen vrijdag in het Rotterdamse centrum. Hij stond in de rechtbank terecht voor het gooien van stenen naar een ME-busje. De officier van justitie eiste een celstraf van een halfjaar, waarvan een maand voorwaardelijk. De rechter veroordeelde hem tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.