Gaan de scholen nu wel dicht om het coronavirus te bestrijden of toch niet? De ene keer steekt het verhaal op van wel, even later weer van niet. De scholen zelf kunnen een lockdown praktisch wel aan, denken er in ieder geval enkele, want er is inmiddels ervaring in het oplossen van de gevolgen zat. Maar goed voor de leerlingen, en hun ouders, vinden ze het nog steeds niet, in tegendeel.