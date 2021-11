De centrale opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel is weer overvol. Voor enkele honderden mensen is geen plaats meer, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA is met man en macht aan het werk om voor iedereen ergens een zo goed mogelijke slaapplaats onder deze omstandigheden te vinden, zegt een woordvoerster.