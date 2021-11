De NS laat vanaf woensdag op borden op het perron zien in welke richting een arriverende trein weer vertrekt. Ook de lengte en samenstelling van de trein worden getoond. Het gaat om een proef, waarvoor de doorgaande tienminutentreinen zijn uitgekozen die op woensdag tussen Rotterdam en Arnhem rijden. Op het perronbord is tevens een afteller te zien, zodat reizigers kunnen zien hoeveel tijd ze nog hebben om in te stappen.