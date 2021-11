Het vertrouwen van Duitse ondernemers is in november voor de vijfde maand op rij gedaald. Volgens het toonaangevende onderzoeksinstituut Ifo staat die nu op het laagste niveau in zeven maanden. Dat komt door het toenemende aantal coronabesmettingen in Duitsland, de toenemende inflatie en aanhoudende problemen in de leveringsketen.