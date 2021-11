Het Wereld Natuur Fonds (WWF) zoekt vrijwilligers die op satellietbeelden willen zoeken naar walruskolonies. Het WWF beschikt samen met de British Antarctic Survey (BAS) over duizenden satellietbeelden van het leefgebied van verschillende soorten walrussen. De natuurorganisaties hopen in beeld te krijgen hoeveel walrussen er in het poolgebied leven en hoe ze zich aanpassen aan de veranderingen in hun leefgebied door klimaatverandering.