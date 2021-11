Knapen roept Nederlanders in Ethiopië met klem op land te verlaten

Het demissionaire kabinet roept Nederlanders in Ethiopië „met klem” op het land te verlaten. Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) deed die oproep woensdag in de Tweede Kamer. Eerder riepen al landen als de VS, Frankrijk en Duitsland hun burgers op weg te gaan uit Ethiopië. In het land in de Hoorn van Afrika woedt al een jaar een oorlog. De rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) rukken op naar de hoofdstad.