Damrak veert op na zware verliesbeurt

De Amsterdamse AEX-index veerde woensdag weer wat op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Vooral de Nederlandse chipbedrijven toonden herstel na de forse koersval op dinsdag. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, behoorde tot de sterkste stijgers dankzij een adviesverhoging. Beleggers waren verder vooral in afwachting van een reeks van macrocijfers uit de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.