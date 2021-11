CDA-kopstuk hoort of ze kandidaat voorzitterschap EU-parlement is

Voor Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is het een spannende dag. De fractie waar de christendemocraten bij zijn aangesloten, de Europese Volkspartij (EVP), bepaalt wie ze voor het voorzitterschap van het Europees Parlement inzet voor de tweede helft van de vijfjarige termijn. De Lange is een van de drie EVP-kandidaten voor de topjob. Als ze de stemming wint is de kans groot dat Nederland voor het eerst sinds 1984 de voorzitter van het EU-parlement levert.