Het Openbaar Ministerie begint woensdag in hoger beroep aan het uiteenzetten van zijn visie op het bewijs in het ‘moordproces’ tegen Willem Holleeder. Donderdag moet dit betoog uitmonden in een strafeis. Holleeder staat onder meer terecht voor het geven van vijf opdrachten tot liquidatie. De rechtbank legde hem in de zomer van 2019 een levenslange gevangenisstraf op.