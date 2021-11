Inmiddels is duidelijk dat zes mensen om het leven zijn gekomen doordat een auto zondag (lokale tijd) inreed op een kerstoptocht in het Amerikaanse Waukesha. Een officier van justitie van de staat Wisconsin heeft dat bekendgemaakt. Een achtjarige jongen is de zesde dode. Andere gewonden verkeren nog in kritieke toestand. De officier van justitie zei tevens dat in totaal 62 mensen gewond zijn geraakt.