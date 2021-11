Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw, bouwmaterialen en machinebouw heeft last van wanbetalers. Dat stelt kredietverzekeraar Atradius die de betalingsmoraal in die sectoren heeft bekeken. Bedrijven geven bovendien aan dat betalingen steeds langer uitblijven. Daardoor is ruim een achtste van alle openstaande rekeningen dit jaar uiteindelijk afgeschreven.