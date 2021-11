De Amerikaanse kledingketen Gap was het afgelopen kwartaal vele miljoenen extra kwijt aan vrachtkosten. Door de problemen in de zeevracht zag het bedrijf zich genoodzaakt om vrachtvliegtuigen in te zetten om kleding, grondstoffen en materialen op tijd voor de feestdagenperiode op de plek van bestemming te krijgen. Die extra kosten zullen de winst op termijn drukken.