Ds. C. Westerink wil uitersten verbinden

Hij noemt zich in kerkelijk opzicht een man van het midden en ervaart het als zijn roeping uitersten te verbinden. Toch schuwt ds. C. Westerink (71) uit Nijkerk duidelijke taal niet. Zoals over arm en rijk –hij zou vrijdag tijdens een inmiddels geannuleerd symposium afscheid nemen als voorzitter van de raad van toezicht van Woord en Daad– „We zijn vadsige christenen geworden.” Steeds is daar ook verwondering. „Waarom de armen niet en wij wel?”