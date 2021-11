Een manuscript van de beroemde natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) is bij een veiling in Parijs van eigenaar gewisseld voor 11,6 miljoen euro, een recordbedrag. Veilinghuis Christie’s had vooraf rekening gehouden met 2 tot 3 miljoen euro voor „de fascinerende inkijk in de geest van de grootste wetenschapper van de twintigste eeuw”.