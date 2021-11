Het aantal Chinese zakendeals in Europa is de laatste twee jaar flink gedaald. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie. Daaruit blijkt ook dat sommige regeringen binnen de Europese Unie nog altijd traag zijn met het doorlichten van buitenlandse deals en investeringen. Van de EU-landen hebben er 24 regels of regels in voorbereiding om investeringen van buitenaf te controleren. Bulgarije, Kroatië en Cyprus zijn nog niet zover.