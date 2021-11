Chipbedrijven als toeleveranciers ASM International (ASMI), BE Semiconductors (Besi) en chipmachinemaker ASML beleefde dinsdag een zware dag op Beursplein 5. De fondsen verloren in het kielzog van de lagere standen bij techfondsen op Wall Street op maandag. Verder sprong de koerssprong van beursintermediair Intertrust in het oog. Het sentiment op de Europese beurzen was overwegend negatief.