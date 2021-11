Winkelbedrijven kunnen vrij probleemloos de verplichte 1,5 meter afstand in hun winkels garanderen, maar geef ondernemers wel een dag om hier en daar een paar kleine aanpassingen te doen zoals het aanbrengen van looproutes en stickers. Dat zegt branchevereniging voor niet-essentiële winkels INretail in een reactie op het kabinetsbesluit om per woensdag 1,5 meter afstand houden te verplichten.