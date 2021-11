Zo goed als alle ouderen geboren in 1936 of eerder hebben de uitnodigingsbrief voor het zetten van hun boostervaccin binnen. Volgens PostNL kreeg „het gros” de brief vanuit het RIVM zaterdag al op de mat en is er dinsdag „nog een aantal” bezorgd. Dat is een vertraging van maximaal twee dagen, veroorzaakt door een storing bij het postbedrijf.