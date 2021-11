De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersverliezen geopend. Videovergaderdienst Zoom Video Communications was een opvallende daler bij de bedrijven op Wall Street na cijfers die niet goed vielen bij beleggers. Ook elektronicaverkoper Best Buy moest het ontgelden na de bekendmaking van teleurstellende vooruitzichten voor de verkoop in de feestdagenperiode.