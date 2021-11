Het Franse mediaconcern Vivendi wil zijn belang in Telecom Italia niet verkopen aan de Amerikaanse investeerder KKR. De Amerikanen maakten bekend 10,8 miljard euro over te hebben voor Telecom Italia. Vivendi heeft bijna een kwart van de aandelen van het Italiaanse telecomconcern in handen. Het bedrijf is niet van plan zijn belang te verkopen.