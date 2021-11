De verkoop van antibiotica voor dieren in Europa lag in 2020 in totaal 43 procent lager dan in 2011, meldt Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Dat maakt het op uit de gegevens die door 25 landen werden ingeleverd over die periode. Wel was er in het laatste jaar weer een lichte stijging, maar die kan nog niet worden geduid.