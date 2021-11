De zes Nijmeegse wethouders zijn woedend over een poster van Nederland in Verzet. Op die poster is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls afgebeeld met een varkenskop en wordt gesteld dat hij de winnaar is van „de Anton Mussert Prijs/21”. „Een nieuw dieptepunt, walgelijk en volkomen onacceptabel”, aldus de wethouders dinsdag in een gezamenlijk statement.