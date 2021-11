Hogescholen en universiteiten kunnen zich absoluut niet vinden in de kabinetsplannen voor de mogelijke inzet van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Als „uiterste noodmaatregel” kunnen de onderwijsinstellingen zich er wel iets bij voorstellen, maar het idee dat studenten die geen coronapas kunnen of willen tonen wel volwaardig les op afstand moeten krijgen, is volgens hen onuitvoerbaar.