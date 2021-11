Raad van State wil snel oordelen over kap Sterrebos bij Nedcar

De Raad van State houdt op 13 januari een zitting over de voorgenomen kap van het Sterrebos naast autofabriek Nedcar bij Born. VDL wil ruim 7 hectare daarvan kappen om uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken, voor het geval zich een nieuwe klant aandient. Actiegroep de Groene Sporenwolf en een andere betrokkene had daartegen bezwaar gemaakt, en in een tussentijdse uitspraak heeft de afdeling bestuursrecht van de RvS de kap van het bos verboden totdat er een definitieve uitspraak komt.